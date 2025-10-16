Nascosta nelle mutande nella cintura e in un power bank | la polizia trova oltre 200mila euro di shaboo
L'equivalente di oltre 200mila euro di shaboo, droga usatissima dalla comunità di origine asiatica, è stato sequestrato dalla polizia di Stato a Milano. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno arrestato due filippini di 52 e 53 anni e un nigeriano di 36 anni, tutti con precedenti. Sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
