Nascondono oltre 200mila euro di shaboo nelle mutande e in un power bank | tre arresti
L'equivalente di oltre 200mila euro di shaboo, droga usatissima dalla comunità di origine asiatica, è stato sequestrato dalla polizia di Stato a Milano. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno arrestato due filippini di 52 e 53 anni e un nigeriano di 36 anni, tutti con precedenti. Sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I Palazzi milanesi, i cortili e quello che nascondono , oltre il portone Viale Monte Grappa. Filomena Schiattone - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, taglio Irpef con doppio tetto da 50mila a 200mila euro: cosa significa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, taglio Irpef con doppio tetto da 50mila a 200mila euro: cosa significa ... tg24.sky.it scrive
Trevi, vinti 200mila euro. Festa al Caffè del Borgo - Il colpo con un Gratta e Vinci "Cruci Jolly" da 3 euro in via Sant’Egidio. Segnala msn.com
Pipì nella zuppa, la bravata di due 17enni costata ai genitori oltre 200mila euro - Forse non la pensano più così i genitori di due ragazzi di 17 anni cinesi, che in stato di ubriachezza avevano urinato in un grande contenitore di brodo destinato alla ... Lo riporta blitzquotidiano.it