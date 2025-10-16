Nascondono oltre 200mila euro di shaboo nelle mutande e in un power bank | tre arresti

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'equivalente di oltre 200mila euro di shaboo, droga usatissima dalla comunità di origine asiatica, è stato sequestrato dalla polizia di Stato a Milano. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno arrestato due filippini di 52 e 53 anni e un nigeriano di 36 anni, tutti con precedenti. Sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manovra 2026, taglio Irpef con doppio tetto da 50mila a 200mila euro: cosa significa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, taglio Irpef con doppio tetto da 50mila a 200mila euro: cosa significa ... tg24.sky.it scrive

nascondono oltre 200mila euroTrevi, vinti 200mila euro. Festa al Caffè del Borgo - Il colpo con un Gratta e Vinci "Cruci Jolly" da 3 euro in via Sant’Egidio. Segnala msn.com

Pipì nella zuppa, la bravata di due 17enni costata ai genitori oltre 200mila euro - Forse non la pensano più così i genitori di due ragazzi di 17 anni cinesi, che in stato di ubriachezza avevano urinato in un grande contenitore di brodo destinato alla ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nascondono Oltre 200mila Euro