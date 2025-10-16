Treviglio. Cambiano insegna e denominazione, ma l’anima e il cuore restano quelli di 29 anni fa. Il Palafacchetti diventa la “ Bcc Carate e Treviglio Arena ”, pur restando il punto di riferimento per lo sport cittadino e non solo. L’inaugurazione si è svolta nella serata di mercoledì 15 ottobre. La nuova denominazione, frutto di una partnership tra il Comune e la Bcc Carate Brianza e Treviglio, segna dunque l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza però dimenticare le radici. A rompere il ghiaccio è stato il sindaco di Treviglio Juri Imeri: “Questa collaborazione consolida le radici del nome Palafacchetti e valorizza il ruolo dell’impianto all’interno della comunità – ha spiegato il primo cittadino -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nasce la Palafacchetti – Bcc Carate e Treviglio Arena: “Un simbolo di comunità e di sport”