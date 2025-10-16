Nasce il Circolo della Storia capire il presente studiando il passato

(Adnkronos) – Spiegare in modo chiaro la complessità della storia, favorendo la nascita di una comunità di appassionati che vogliono capire il mondo e leggere il nostro tempo anche attraverso la ricerca e lo studio del passato: è questo l'obiettivo del Circolo della Storia, la prima comunità italiana di settore, ideata dallo storico e docente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com