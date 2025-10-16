nasce filiera tabacchicola italiana a tutela del made in italy

Roma, 16 ott. (askanews) - Promuovere l'innovazione e rafforzare la competitività della filiera italiana del tabacco, di cui l'Italia è principale produttore a livello europeo. Sono gli obiettivi di Filiera Tabacchicola italiana, la neonata organizzazione con un valore dell'indotto da 2,2 miliardi di euro che si inserisce nel più ampio progetto di Filiera Italia. Alla guida ci sarà Cesare Trippella, direttore Eu Value Chain & External Engagement di Philip Morris Italia. Cesare Trippella, presidente di Filiera Tabacchicola Italiana: "Facciamo parte di questa filiera agro industriale totalmente italiana, made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

