Nasce a Bari l’armadio solidale | abiti nuovi per ripartire
Oggi, 16 ottobre 2025, a Bari apre un guardaroba solidale con capi totalmente nuovi, nato dalla sinergia tra Fondazione Progetto Arca e l’associazione InConTra. Uno spazio che offre sostegno concreto e rispetto, pensato per chi attraversa difficoltà economiche, dove scegliere abiti in serenità diventa il primo passo per ritrovare fiducia. Un nuovo guardaroba solidale nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
