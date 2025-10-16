Narni soddisfazione tra gli organizzatori per il Festival della sociologia

A Narni è ancora viva l'eco del successo ottenuto dall'ultima edizione del "Festival della Sociologia". Il bilancio è stato molto positivo con buona pace degli organizzatori. L'evento, giunto alla decima edizione, è diventato di caratura internazionale ed ha raggiunto un traguardo significativo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

