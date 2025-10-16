Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Torino sabato al Maradona. Il grande interrogativo è quello che riguarda Matteo Politano, t ornato ad allenarsi in gruppo, ma non ancora al cento per cento. Il fastidio al gluteo lo tiene sotto osservazione, e lo staff medico del Napoli preferisce non rischiare. Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte starebbe pensando di schierare David Neres dal primo minuto. Politano recupera, ma resta il dubbio. L’esterno campano si è rivisto in campo a Castel Volturno, partecipando all’allenamento con il gruppo. Le sensazioni sono buone, ma il fastidio muscolare non è del tutto sparito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, verso il Torino con un grande dubbio in attacco: il ballottaggio di Conte