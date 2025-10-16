Napoli tragedia nel centro storico | donna precipita dal terrazzo e muore sul colpo
Tragedia intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 16 ottobre, nel centro storico di Napoli. Una donna è deceduta dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, a poca distanza da via Salvator Rosa. Secondo una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
Tragedia a Napoli dove, presso l’ospedale del Mare, si è spento Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio precipitato da una impalcatura mentre stava lavorando al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, morto all’età di 53 anni dopo una settimana di agonia. L’uo - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, tragedia al porto: dipendente dell'Autorità Portuale precipita e muore - X Vai su X
Napoli, tragedia nel centro storico: donna muore dopo una caduta dal terrazzo - Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da ... msn.com scrive
Donna cade dal terrazzo a Napoli: muore dopo volo di 20 metri - Una donna è morta dopo essere caduta dal terrazzo di un palazzo in vico delle Nocelle, poco distante da via Salvator Rosa. Lo riporta msn.com
Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti - Intorno alle 5 del mattino, nel cuore del centro storico di Napoli, precisamente in piazza Enrico De Nicola, si è verificato un grave episodio di violenza sessuale. Come scrive rtl.it