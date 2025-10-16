Napoli tragedia nel centro storico | donna precipita dal terrazzo e muore sul colpo

Tragedia intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 16 ottobre, nel centro storico di Napoli. Una donna è deceduta dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, a poca distanza da via Salvator Rosa.   Secondo una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli tragedia centro storicoNapoli, tragedia nel centro storico: donna muore dopo una caduta dal terrazzo - Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da ... msn.com scrive

napoli tragedia centro storicoDonna cade dal terrazzo a Napoli: muore dopo volo di 20 metri - Una donna è morta dopo essere caduta dal terrazzo di un palazzo in vico delle Nocelle, poco distante da via Salvator Rosa. Lo riporta msn.com

