Napoli | sequestrato impianto sportivo del tutto abusivo con 4 campi di calcio uffici bar e parcheggio

Sequestrato complesso sportivo del tutto abusivo. Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale sono intervenuti a Pianura a seguito di un esposto ed hanno accertato che su di un’area di circa 10mila metri quadrati è stato realizzato un impianto in assenza di titolo edilizio. L’opera è costituita da 4 campi di calcetto, spogliatoi, uffici . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli: sequestrato impianto sportivo del tutto abusivo con 4 campi di calcio, uffici, bar e parcheggio

