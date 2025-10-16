Napoli sequestrati 350 grammi di hashish | arrestato 41enne

Più di 300 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un posto di blocco nel rione Traiano di Napoli. Quasi 350 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza che al temine di un controllo scattato a un posto di blocco, nel rione Traiano di Napoli, ha arrestato e . 🔗 Leggi su 2anews.it

