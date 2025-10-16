Napoli sequestrati 350 grammi di hashish | arrestato 41enne

Più di 300 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un posto di blocco nel rione Traiano di Napoli. Quasi 350 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza che al temine di un controllo scattato a un posto di blocco, nel rione Traiano di Napoli, ha arrestato e . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, sequestrati 350 grammi di hashish: arrestato 41enne

Altre letture consigliate

Milano, maxi operazione contro le truffe agli anziani: 15 indagati tra Milano, Napoli e Salerno. Sequestrati cellulari, 15mila euro e gioielli Milano, 15 indagati per truffe agli anziani tra Milano, Napoli e Salerno. Sequestrati cellulari, gioielli e 15mila euro in cont - facebook.com Vai su Facebook

Hashish in auto e marijuana in casa, 41enne arrestato a Napoli - Finanza arresta 41enne a Napoli: sequestrati oltre 330 grammi tra hashish in auto e marijuana a casa dopo un controllo nel Rione Traiano. Da quotidianodelsud.it

Scoperto con droga e armi in auto: arrestato 41enne - Quasi 350 grammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli durante un controllo stradale nel Rione Traiano, noto punto di spaccio del quartiere Soccavo. Scrive napolitoday.it

Napoli, sequestrati 300 grammi di hashish e marijuana: arrestato 41enne - Nei giorni scorsi, militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 300 grammi di hashish e marijuana e arrestato un 41enne italiano. Segnala msn.com