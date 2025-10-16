Napoli riabbraccia il mare | via al recupero del Molo San Vincenzo

Approvato dalla Giunta il primo lotto di lavori per la valorizzazione del Molo San Vincenzo: terrazza panoramica sull’ex eliporto e restauro del muro borbonico. Cantiere al via entro l’anno, durerà sei mesi. Un passo storico per la città e per il suo rapporto con il mare. La Giunta comunale ha approvato oggi il primo lotto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli riabbraccia il mare: via al recupero del Molo San Vincenzo

