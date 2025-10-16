napoli recupero lampo per politano i ballottaggi di conte per torino

Napoli, 16 ottobre 2025 - Un recupero lampo, che ha quasi del prodigioso: a meno di due settimane dall'infortunio occorso contro il Genoa e diagnosticato in una lesione distrattiva al gluteo destro che gli ha fatto saltare la delicatissima tornata dell' Italia contro Estonia e Israele sulla strada ancora molto tortuosa verso i prossimi mondiali, Matteo Politano è pienamente recuperato e si candida verso una convocazione per il match di sabato 18 ottobre del Napoli in casa del Torino. Non solo: in realtà, l'esterno romano è già in ballottaggio con David Neres addirittura per provare a partire dall'inizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

