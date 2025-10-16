Napoli recupero lampo per Politano I ballottaggi di Conte per Torino

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 16 ottobre 2025 - Un recupero lampo, che ha quasi del prodigioso: a meno di due settimane dall'infortunio occorso contro il Genoa e diagnosticato in una lesione distrattiva al gluteo destro che gli ha fatto saltare la delicatissima tornata dell' Italia contro Estonia e Israele sulla strada ancora molto tortuosa verso i prossimi mondiali, Matteo Politano è pienamente recuperato e si candida verso una convocazione per il match di sabato 18 ottobre del Napoli in casa del Torino. Non solo: in realtà, l'esterno romano è già in ballottaggio con David Neres addirittura per provare a partire dall'inizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli recupero lampo per politano i ballottaggi di conte per torino

© Sport.quotidiano.net - Napoli, recupero lampo per Politano. I ballottaggi di Conte per Torino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli recupero lampo politanoNapoli, recupero lampo per Politano. I ballottaggi di Conte per Torino - L'esterno romano si candida subito per una maglia a destra con Neres ed Elmas, ma anche in difesa è bagarre in vista dell'imminente tour de force ... Secondo sport.quotidiano.net

napoli recupero lampo politanoNapoli, rientro-lampo per Politano: si accorciano i tempi di recupero per l'esterno - Matteo Politano, uscito acciaccato dal match contro il Genoa, è pronto. Come scrive tuttomercatoweb.com

napoli recupero lampo politanoNapoli, Conte recupera due pilastri ma senza Rrahmani la difesa trema: ecco a quando slitta il rientro - Buongiorno e Politano saranno a disposizione per la gara col Torino che aprirà un ciclo terribile per gli azzurri, mentre il centrale kosovaro potrebbe tornare in campo solo con l’Inter ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Recupero Lampo Politano