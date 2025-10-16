Napoli picchia la madre a sangue e poi la trascina in strada per simulare incidente | arrestato

Dramma familiare nel Rione Alto di Napoli: un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della madre, un’anziana di 86 anni. È accaduto in via Mariano Semmola, a pochi passi dal Policlinico. La donna è stata trovata per strada, sanguinante, il volto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, picchia la madre a sangue e poi la trascina in strada per simulare incidente: arrestato

Napoli, pesta a sangue la madre molto anziana e la trascina sull’asfalto: 44enne arrestato al Rione Alto - Alla vista dei carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato in breve tempo e arrestato: per lui si sono aperte le porte del carcere ... fanpage.it scrive

Pesta a sangue la madre 86enne e la trascina fuori al portone: rischia il linciaggio - Il grido disperato di una donna di 86 anni ha allarmato i vicini in via Mariano Semmola, nel cuore del rione Alto, a pochi passi dal Policlinico. Scrive napolitoday.it