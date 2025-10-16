Napoli pesta a sangue la madre molto anziana e la trascina sull'asfalto | 44enne arrestato al Rione Alto

Alla vista dei carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato in breve tempo e arrestato: per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Pierpaolo Marino criticata De Bruyne: “Il problema del Napoli si chiama De Bruyne. Il belga rende prevedibile il Napoli, pesta i piedi a McTominay e ne limita il rendimento. È un problema grosso, perché è anche convinto che stia dando un grande apporto. Il b - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, pesta a sangue la madre molto anziana e la trascina sull’asfalto: 44enne arrestato al Rione Alto - Alla vista dei carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato in breve tempo e arrestato: per lui si sono aperte le porte del carcere ... Si legge su fanpage.it

Pesta a sangue la madre 86enne e la trascina fuori al portone: rischia il linciaggio - Il grido disperato di una donna di 86 anni ha allarmato i vicini in via Mariano Semmola, nel cuore del rione Alto, a pochi passi dal Policlinico. napolitoday.it scrive