Napoli ottime notizie per il Torino | Conte recupera due big

Buone notizie per il Napoli in vista del match contro il Torino. Antonio Conte potrà contare sul rientro di due big azzurri, entrambi recuperati e pronti per la convocazione. Il difensore ha superato i test fisici e si allena regolarmente con il gruppo, mentre l’esterno ha smaltito il fastidio muscolare accusato prima della sosta. Buongiorno e Politano tornano a disposizione: Conte può convocarli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ritrova due pedine fondamentali: Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, Alessandro Buongiorno è tornato ad allenarsi con i compagni, superando tutti i test fisici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

