Napoli ottime notizie per il Torino | Conte recupera due big

Spazionapoli.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per il Napoli in vista del match contro il Torino. Antonio Conte potrà contare sul rientro di due big azzurri, entrambi recuperati e pronti per la convocazione. Il difensore ha superato i test fisici e si allena regolarmente con il gruppo, mentre l’esterno ha smaltito il fastidio muscolare accusato prima della sosta. Buongiorno e Politano tornano a disposizione: Conte può convocarli. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli ritrova due pedine fondamentali: Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato, Alessandro Buongiorno è tornato ad allenarsi con i compagni, superando tutti i test fisici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli ottime notizie per il torino conte recupera due big

© Spazionapoli.it - Napoli, ottime notizie per il Torino: Conte recupera due big

Altre letture consigliate

napoli ottime notizie torinoOttime notizie per Politano: tempi di recupero più brevi! La decisione per Torino-Napoli - Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà al lavoro martedì per preparare la trasferta di sabato contro il Torino. Scrive tuttonapoli.net

napoli ottime notizie torinoVerso Torino-Napoli: c'è la notizia su Buongiorno e Politano - Conte alle prese con rientri, assenze e una formazione da costruire. Segnala tuttonapoli.net

napoli ottime notizie torinoCome stanno Buongiorno e Politano: per il Napoli arrivano buone notizie - L'infermeria comincia a svuotarsi e il Napoli ritrova pezzi importanti in vista della trasferta di Torino. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ottime Notizie Torino