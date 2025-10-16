Il Napoli avrebbe messo nel mirino Cesar Inga, giovane difensore peruviano classe 2002 attualmente in forza all’Universitario de Deportes, club della massima serie del Perù. A rivelarlo è il portale peruviano Diario El Diez. Il giocatore, 23 anni, è un destro naturale dotato di buona tecnica e fisicità, capace di adattarsi sia nel ruolo di terzino sinistro che in quello di difensore centrale. Le sue prestazioni in patria non sono passate inosservate, e il club azzurro sta valutando attentamente il suo profilo in ottica futura. Vanta già due presenze e una rete in nazionale maggiore. Colpo Inga, la situazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - «Napoli? Non l’ho detto io, ma non è una follia»: l’agente di Cesar Inga commenta le voci sul difensore peruviano