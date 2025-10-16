Napoli? Non l’ho detto io ma non è una follia | l’agente di Cesar Inga commenta le voci sul difensore peruviano
Il Napoli avrebbe messo nel mirino Cesar Inga, giovane difensore peruviano classe 2002 attualmente in forza all’Universitario de Deportes, club della massima serie del Perù. A rivelarlo è il portale peruviano Diario El Diez. Il giocatore, 23 anni, è un destro naturale dotato di buona tecnica e fisicità, capace di adattarsi sia nel ruolo di terzino sinistro che in quello di difensore centrale. Le sue prestazioni in patria non sono passate inosservate, e il club azzurro sta valutando attentamente il suo profilo in ottica futura. Vanta già due presenze e una rete in nazionale maggiore. Colpo Inga, la situazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
