Napoli-Mainoo la trattativa si complica | c’è un intoppo da valutare

Dailynews24.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli guarda con attenzione al mercato di gennaio, consapevole che il centrocampo necessiterà di rinforzi di qualità. La partenza di Anguissa, impegnato con la nazionale camerunense in Coppa d’Africa, e il fitto calendario tra Serie A e Champions League spingono la società partenopea a cercare nuove soluzioni per mantenere alto il livello della squadra. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli mainoo trattativa complicaMainoo-Napoli, lo United non apre al prestito. Manna monitora altri nomi - Il nome in pole è quello di Mainoo, ma la trattativa non è facile. Secondo msn.com

napoli mainoo trattativa complicaNapoli, avanti tutta per Mainoo: l’inglese è l’obiettivo numero uno del mercato di Gennaio - Tornano a farsi sempre più insistenti le voci che vedrebbero un passaggio di Kobbie Mainoo in azzurro. Lo riporta gonfialarete.com

napoli mainoo trattativa complicaLo United apre ad un rapido trasferimento di Mainoo. Il Napoli non aveva mai interrotto i contatti (Mirror) - Il Napoli potrebbe tentare un terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund, ovvero Kobbie Mainoo ... Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mainoo Trattativa Complica