Romelu Lukaku stringe i tempi per tornare protagonista con il Napoli. L’attaccante belga, fermo per infortunio, ha iniziato la fase di recupero e conta di rientrare in gruppo tra circa un mese. L’obiettivo è chiaro: essere pronto il prima possibile e, a tal proposito, ha già messo nel mirino una data. Ecco a quale appuntamento non vuole mancare con il resto del gruppo di Antonio Conte. Lukaku accelera il recupero: ecco cosa filtra. Romelu Lukaku ha fretta di tornare in campo. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi, l’attaccante del Napoli ha iniziato un percorso mirato di riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku lavora per tornare in campo: c’è una data nel mirino