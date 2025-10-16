Napoli le zone rosse diventano cinque

Tempo di lettura: < 1 minuto Diventano cinque le ‘zone rosse’ in vigore a Napoli: il prefetto Michele di Bari ha prorogato quelle già istituite per Coroglio e l’ area Mergellina-Caracciolo, in scadenza a fine mese, istituendone di nuove a Barra, Porta Capuana, Piazza Bellini-Piazza Dante. L’ordinanza del prefetto, assunta sulla base degli esiti del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico del 13 ottobre, avrà durata di tre mesi. Come è noto si prevede il divieto di stazionamento nelle aree in questione per soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi e risultino già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria per reati che vanno dalla droga alle armi, da quelli predatori a quelli contro la persona fino alle invasioni di terreni o edifici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, le zone rosse diventano cinque

Argomenti simili trattati di recente

Dal 29 ottobre al 2 novembre, Chocoland conquista Napoli con un’edizione speciale di Halloween: cioccolato artigianale, showcooking, selfie zone e spettacoli gratuiti per tutti! Ingresso gratuito. - facebook.com Vai su Facebook

Every #Napoli player called up in this international break: Meret, Di Lorenzo & Spinazzola: - (11, Oct) - (14, Oct) Kevin De Bruyne: - (10, Oct) - (13, Oct) Eljif Elmas: - (10, Oct) - (13, Oct) Gilmour & McTominay: - - X Vai su X

Il prefetto di Napoli ordina: piazza Bellini e porta Capuana diventano zona rossa sicurezza - Vertice in Prefettura, fra le zone rosse disposte ci sono piazza Bellini e porta Capuana, scenario di una sparatoria e di una violenza sessuale ... Come scrive fanpage.it

Porta Capuana e piazza Bellini diventano "zona rossa", la decisione dopo stupro e sparatoria - Anche piazza Bellini e Porta Capuana, scenari rispettivamente di una sparatoria e uno stupro, di diventano zone rosse. Scrive internapoli.it

Napoli, istituite cinque zone rosse: aumentano i controlli in città - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, all’esito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi il 13 ottobre scorso, ha adottato un’ ... msn.com scrive