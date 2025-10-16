NAPOLI | In scena per la ricerca artisti e Carabinieri per una serata di musica e solidarietà
Una serata di musica, arte e solidarietà per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica del Santobono Pausilipon, con la Fanfara dei Carabinieri e grandi nomi dello spettacolo napoletano.. NAPOLI: “ In scena per la ricerca “, artisti e Carabinieri per una serata di musica e solidarietà. Sostegno alla ricerca in oncoematologia pediatrica del Santobono Pausilipon Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20.30, il teatro Cilea di Napoli ospiterà “ In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in onco-ematologia pediatrica. Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, gli artisti del programma RaiPlay “ Cioè ”, Lello Arena, Gino Rivieccio e Maria Bolignano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Il centro-sud si prende la scena nel calcio femminile con Roma, Napoli e Lazio in testa alla classifica di Serie A Women. Le milanesi inseguono, mentre la Juventus, nella sua storia, mai così in basso dopo due giornate. In coda ancora ferme a 0 punti G - facebook.com Vai su Facebook
"In scena per la ricerca", carabinieri e artisti uniti per la solidarietà - L'articolo "In scena per la ricerca", carabinieri e artisti uniti per la solidarietà proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com
Arte, musica e ricerca: apre le porte REC Napoli - Apre le porte REC Napoli, un nuovo spazio innovativo e fluido che fonde arte, musica, ricerca e libertà espressiva. Scrive ilmattino.it