Una serata di musica, arte e solidarietà per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica del Santobono Pausilipon, con la Fanfara dei Carabinieri e grandi nomi dello spettacolo napoletano.. NAPOLI: “ In scena per la ricerca “, artisti e Carabinieri per una serata di musica e solidarietà. Sostegno alla ricerca in oncoematologia pediatrica del Santobono Pausilipon Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20.30, il teatro Cilea di Napoli ospiterà “ In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in onco-ematologia pediatrica. Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, gli artisti del programma RaiPlay “ Cioè ”, Lello Arena, Gino Rivieccio e Maria Bolignano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it