Napoli il tram del mare porterà da Mergellina a San Giovanni | cantieri fino a gennaio 2026

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli i lavori per la nuova linea del tram del mare: da San Giovanni a piazza Sannazaro. Nuovi cantieri fino al 13 gennaio alla Riviera di Chiaia. Quando sarà attivata la linea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

