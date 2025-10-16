Napoli il ritorno del tram del mare | lavori in dirittura d’arrivo fino a piazza Vittoria
Entro fine anno il primo viaggio con i nuovi mezzi del tram del mare da 30 metri in arrivo dalla Turchia. Poi il prolungamento fino a piazza Sannazaro: cantiere sulla Riviera di Chiaia dal 27 ottobre al 13 gennaio. Il "tram del mare" potrebbe tornare presto a percorrere il lungomare partenopeo.
