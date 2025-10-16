napoli il murales di maradona coperto da un telo e ora i quartieri spagnoli sono in rivolta

Un’immagine insolita ha accolto i turisti ai Quartieri Spagnoli di Napoli: Largo Maradona, lo spiazzale che ogni giorno attira migliaia di visitatori da tutto il mondo, è stato completamente chiuso al pubblico. Un enorme telo blu copre il perimetro della piazzetta, mentre uno bianco nasconde il volto di Diego Armando Maradona ritratto nel celebre murales sul palazzo antistante. Una scena che ha lasciato sgomenti i numerosi appassionati del Pibe de Oro e che rappresenta la forma di protesta più simbolica e provocatoria messa in atto dai commercianti della zona. La ragione di questo gesto eclatante risiede negli ultimi eventi, quando la Polizia Municipale di Napoli ha condotto un’operazione di controllo che ha portato a sequestri e sanzioni nei confronti di alcuni esercizi commerciali dell’area. 🔗 Leggi su Cultweb.it

