Napoli il ministro Nordio alla raccolta fondi per il Teatro di Eduardo all' IPM di Nisida

Alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario Andrea Ostellari, della Vicepresidente della Università degli studi Luiss Guido Carli, Paola Severino, nell’istituto penale per i minorenni di Nisida si è tenuta una serata dedicata alla raccolta di fondi proprio per il recupero e la riapertura del teatro dell’Ipm. Quel teatro dedicato al drammaturgo, che negli anni ’80 contribuì a restaurare, confermando l’impegno e l’attenzione apertamente dichiarati durante il discorso di insediamento a Palazzo Madama. “Sono perplesso del fatto che si possa tenere conferenze all’interno dei Palazzi di Giustizia che potrebbero essere interpetrate come messaggi politici”, ha poi aggiunto il guardasigilli parlando delle proteste dei magistrati contro la riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

