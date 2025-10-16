Napoli Hojlund e McTominay nel mirino | le parole fanno discutere

Questa mattina stanno facendo il giro del web alcune parole che hanno scatenato il dibattito. L'ex portiere del Manchester United ha espresso perplessità sul trasferimento di Rasmus Hojlund e Scott McTominay al Napoli, club allenato da Antonio Conte. In un'intervista a 'BBC Sports', la leggenda danese ha parlato di scelte "difficili da comprendere" per due giocatori che, secondo lui, avevano ancora un ruolo importante nei Red Devils. Schmeichel perplesso su Hojlund e McTominay: le parole fanno discutere. Nel corso dell'intervista a 'BBC Sports', Peter Schmeichel non ha usato mezzi termini per commentare l'avventura italiana dei due ex Manchester United.

