Napoli Hojlund è dominante | l’attaccante del Napoli meglio di tutti secondo OPTA

Dimenticate il Manchester United. Dimenticate le difficoltà. Il vero Rasmus Hojlund è tornato, e sta facendo tremare l’Europa con la maglia del Napoli. Fortemente voluto da Antonio Conte e Giovanni Manna, il gigante danese sta ripagando la fiducia nel modo che conosce meglio: a suon di gol. E ora arriva un dato, certificato da una fonte autorevole come Opta, che lo proietta direttamente nell’Olimpo dei più grandi. “Dominante”: la Statistica che lo Appaia ad Haaland. A rivelare la portata dell’impatto di Hojlund è Opta Paolo con un post su X che non lascia spazio a interpretazioni. “Dall’inizio di ottobre 2025, nessun giocatore dei maggiori cinque tornei europei ha segnato più di Rasmus Hojlund”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, Hojlund è dominante: l’attaccante del Napoli meglio di tutti secondo OPTA

