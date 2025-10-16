Napoli Højlund come Haaland | il dato è incredibile!

Rasmus Højlund è stato subito molto impattante con la maglia del Napoli. L’attaccante danese è arrivato all’ombra del Vesuvio scottato dalla deludente esperienza al Manchester United, ma con una grande voglia di rivalsa. L’ex bomber dell’Atalanta ha fatto ritorno in Serie A per riprendersi la scena e dimostrare a tutti di essere all’altezza della situazione. I numeri confermano che il danese ha imboccato la strada giusta. Rasmus Højlund come Haaland: numeri incredibili del bomber danese. Rasmus Højlund ha fatto suo ottobre. Dall’inizio del mese, l’attaccante del Napoli è il giocatore con più gol nei principali tornei europei in tutte le competizioni: sei reti, alla pari di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

