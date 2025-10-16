Napoli Højlund come Haaland | il dato è incredibile!
Rasmus Højlund è stato subito molto impattante con la maglia del Napoli. L’attaccante danese è arrivato all’ombra del Vesuvio scottato dalla deludente esperienza al Manchester United, ma con una grande voglia di rivalsa. L’ex bomber dell’Atalanta ha fatto ritorno in Serie A per riprendersi la scena e dimostrare a tutti di essere all’altezza della situazione. I numeri confermano che il danese ha imboccato la strada giusta. Rasmus Højlund come Haaland: numeri incredibili del bomber danese. Rasmus Højlund ha fatto suo ottobre. Dall’inizio del mese, l’attaccante del Napoli è il giocatore con più gol nei principali tornei europei in tutte le competizioni: sei reti, alla pari di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Quando c'è Frank, c'è il Napoli. Un altro Napoli. Con il Genoa devastante Gol, l'assist bellissimo per Spinazzola, la conclusione dalla quale scaturisce il raddoppio di Højlund. E poi quell'esultanza, quel bacio ai polsini ed al cielo, non dimenticando Daniele
#Hojlund: "Il mio idolo è Cristiano #Ronaldo" Il danese prova a darsi un valore: "Sono il quarto attaccante migliore del campionato: ecco chi sono i primi tre"
Napoli e Hojlund, intervista a Ciccio Graziani: «Può diventare il nuovo Haaland»
Il Napoli in 10 affonda nel finale contro il Manchester City: decisive le reti di Haaland e Doku
Manchester City-Napoli 2-0, risultato finale della partita di Champions: gol di Haaland e Doku, gli highlights