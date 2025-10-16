Napoli Gutierrez da brividi | il suo messaggio fa impazzire i tifosi

Arrivato in estate dopo un lungo stop, Miguel Gutiérrez sta diventando una delle note più liete del Napoli di Antonio Conte. Il terzino spagnolo, intervistato da Il Roma, ha raccontato i suoi primi mesi in azzurro, il legame con la città e la crescita sotto la guida dell’allenatore. Nelle sue parole emergono gratitudine, entusiasmo e la consapevolezza di essere entrato in un ambiente che vive di calcio ogni giorno. Il legame con Napoli e l’impatto dei tifosi. “Prima ancora di firmare, i tifosi mi mandavano messaggi su Instagram e mi dicevano: ‘Vieni a Napoli’. Non ero ancora un calciatore azzurro e già sentivo il loro sostegno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

