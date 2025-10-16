Napoli divieto di circolazione in via Riviera di Chiaia per lavori | da quando

A causa di alcuni lavori, è stati istituito un divieto di circolazione in via Riviera di Chiaia: ecco da quando. Dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026 è istituto il divieto di circolazione in Via Riviera di Chiaia – nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via San Pasquale (nella parte di carreggiata . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli divieto circolazione viaNapoli, divieto di circolazione in via Riviera di Chiaia per lavori - Dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026 è istituto il divieto di transito veicolare in Via Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via San ... Secondo ilmattino.it

napoli divieto circolazione viaDivieto di circolazione in via Riviera di Chiaia a Napoli per lavori - Ordinanza in vigore dal 27 ottobre 2025 al 13 gennaio 2026 Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Secondo expartibus.it

