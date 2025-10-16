Napoli DevFest 2025 | oltre mille partecipanti a Città della Scienza per la V edizione

Oltre mille persone hanno riempito la Sala Newton della Città della Scienza per la quinta edizione del Napoli DevFest, che ha consacrato l’evento come una Fiera Internazionale Developer & Startup capace di unire tecnologia, creatività e visione. Organizzata dal Google Developer Group Napoli, la manifestazione ha riunito sviluppatori, startup e aziende per discutere di tecnologie emergenti, cloud, AI, gaming e sviluppo web, diventando un punto di riferimento per l’ecosistema tecnologico del Sud Italia. “Dieci anni fa ero uno studente pieno di sogni. Oggi, rivedermi su quel palco è la prova che il futuro non si aspetta: si costruisce, un passo alla volta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

