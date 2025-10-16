Napoli DevFest 2025 diventa fiera internazionale | oltre 1.000 partecipanti
Alla Città della Scienza la quinta edizione del Napoli DevFest 2025 ha trasformato la Sala Newton in un crocevia di idee: oltre mille presenze, un clima vibrante e un messaggio netto, “Benvenuti nel Futuro”, hanno consacrato l’evento come Fiera internazionale per developer e startup. Una edizione da record Numeri, emozioni e visione hanno scandito una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
