Napoli DevFest 2025 1.000 partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale

La quinta edizione del Napoli DevFest, ospitata alla Città della Scienza, ha superato ogni aspettativa: oltre 1.000 partecipanti hanno riempito la Sala Newton, in un'esplosione di energia, innovazione e speranza. Un'edizione che ha consacrato il DevFest come una Fiera Internazionale Developer & Startup, capace di unire tecnologia, creatività e visione, nel segno del tema di quest'anno: "Benvenuti nel Futuro".

