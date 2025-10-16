Napoli De Laurentiis blinda il top player | rinnovo ad un passo!

André-Frank Zambo Anguissa è in dirittura d’arrivo per il rinnovo con il Napoli. Dopo pesanti corteggiamenti dall’Arabia e offerte estere, il centrocampista ha scelto di rimanere nel progetto partenopeo. Il rapporto con Antonio Conte e il legame con la città entrano nel cuore della sua decisione. Le ragioni del rinnovo e le cifre sul tavolo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’intesa è ormai prossima: manca solo lo scambio dei documenti burocratici. Il nuovo accordo prevederà un ingaggio verso i 4 milioni netti a stagione. Il giocatore ha rifiutato le offerte arabe pur di continuare a vestire la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

