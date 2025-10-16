Napoli Conte lo recupera | allenamento in gruppo per il leader azzurro

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a tornare sotto i riflettori della Serie A. La squadra azzurra riprenderà il proprio cammino in campionato sabato: i partenopei faranno visita al Torino di Baroni. Proprio in vista della sfida con i granata sono arrivate una serie di notizie confortanti per mister Antonio Conte. Il big azzurro torna in gruppo: sarà convocato per la trasferta di Torino. Un sospiro di sollievo per il Napoli: Matteo Politano è guarito e oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema al gluteo. Secondo Sky Sport, farà parte della lista convocati per la sfida contro il Torino, ma non è certo che giocherà dal primo minuto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte lo recupera: allenamento in gruppo per il leader azzurro

