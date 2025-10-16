Napoli complesso sportivo sequestrato dalla Polizia Locale
Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’ unità operativa Fuorigrotta della Polizia Locale sono intervenuti a Pianura a seguito di un esposto ed hanno accertato che su di un’area di circa 10mila metri quadrati è stato realizzato un complesso sportivo in assenza di titolo edilizio. L’impianto è costituito da 4 campi di calcetto, spogliatoi, uffici e bar. Inoltre, a servizio del complesso è stato realizzato un parcheggio scoperto di 80 metri quadri. Gli agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro l’intera area e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare per le violazioni della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
