Napoli colpo a costo zero dal Real Madrid | dopo De Bruyne nuovo affare per De Laurentiis

Il matrimonio tra Antonio Rüdiger e il Real Madrid sembra ormai destinato a concludersi al termine della stagione. Il difensore tedesco, il cui contratto scade nel giugno 2026, non dovrebbe ricevere il rinnovo da parte della dirigenza. A pesare su questa decisione sarebbero soprattutto i continui problemi fisici che ne hanno limitato rendimento e continuità . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it