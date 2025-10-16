Napoli Chiara Jaconis uccisa dalla statuetta lanciata da un ragazzo | Genitori responsabili

Ilmattino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano consapevoli del fatto che uno dei due figli - il più piccolo - aveva in passato gettato oggetti dal balcone; nonostante questa consapevolezza, non hanno rafforzato le serrature per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli chiara jaconis uccisa dalla statuetta lanciata da un ragazzo genitori responsabili

© Ilmattino.it - Napoli, Chiara Jaconis uccisa dalla statuetta lanciata da un ragazzo: «Genitori responsabili»

News recenti che potrebbero piacerti

napoli chiara jaconis uccisaNapoli, Chiara Jaconis uccisa dalla statuetta lanciata da un ragazzo: «Genitori responsabili» - aveva in passato gettato oggetti dal balcone; nonostante questa consapevolezza, non hanno rafforzato le serrature ... Riporta ilmattino.it

Chiara Jaconis, il ricordo: l'abbraccio del Papa alla famiglia della 30enne che morì dopo essere stata colpita da una statuetta caduta da un balcone - Poi tre giorni a Roma, per il Giubileo della Consolazione e soprattutto per l'udienza con Papa Leone. Si legge su ilgazzettino.it

Chiara Jaconis, un anno fa la morte a Napoli per una statuetta: chi è il 13enne accusato e cosa rischiano i genitori - Niente potrà mai cancellare lo strazio per aver perso una figlia e nessuno potrà mai restituire il sorriso di quella ragazza. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Chiara Jaconis Uccisa