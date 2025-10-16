Napoli al via lo sportello Info-infanzia a Ponticelli
Ha aperto oggi a Ponticelli lo sportello “Info-infanzia”, un nuovo punto informativo gratuito pensato per sostenere famiglie con bambini da 0 a 6 anni nell’orientamento tra servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi disponibili nella zona orientale di Napoli. L’iniziativa rientra nel progetto E.N.E.R.G.Y. – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, finanziato da The Human Safety Net . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Sei un’impresa artigiana o vuoi diventarlo? Lo sportello Artigianato della Camera di Commercio di Napoli è operativo in orari specifici (martedì e giovedì, 10:30-11:30) con modalità dedicate per informazioni e modulistica. - X Vai su X
Siamo pronti per l’inaugurazione del nuovo sportello di Metamer a Castel di Sangro! Venite a trovarci per vivere un fantastico pomeriggio con noi! Metamer - Castel di Sangro (AQ) - Via Porta Napoli, 37 - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, al via lo sportello Info-infanzia a Ponticelli - Al via da oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli il nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni. Segnala msn.com
Bradisismo, attivo uno sportello informativo a Napoli fino al 31 dicembre - Per fornire indicazioni e chiarimenti utili alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica delle abitazioni sgomberate ... Riporta napolitoday.it
A Napoli uno Sportello rivolto a rifugiati e richiedenti asilo - Inaugurato a Napoli, presso il bene confiscato di via Vespucci 9, lo Sportello Spazio Comune - Segnala rainews.it