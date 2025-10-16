Napoli al via lo sportello Info-infanzia a Ponticelli

Ha aperto oggi a Ponticelli lo sportelloInfo-infanzia”, un nuovo punto informativo gratuito pensato per sostenere famiglie con bambini da 0 a 6 anni nell’orientamento tra servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi disponibili nella zona orientale di Napoli. L’iniziativa rientra nel progetto E.N.E.R.G.Y. – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, finanziato da The Human Safety Net . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

