Napoli al posto di blocco fermato con droga e un coltello | un arresto al Rione Traiano

Fermato con più di 300 grammi di droga e un coltello lungo 8 centimetri. Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 300 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana e arrestato un cittadino di nazionalità italiana. Napoli, fermato con droga e un coltello lungo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, al posto di blocco fermato con droga e un coltello: un arresto al Rione Traiano

