NAPOLI | Aiuto Aiutatemi il grido di una madre pestata dal figlio Carabinieri arrestano 44enne

Tragedia familiare nel Rione Alto: un figlio aggredisce la madre ottantaseienne in casa. Il grido disperato di una donna di 86 anni squarcia la quiete di via Mariano Semmola, nel cuore del rione Alto, a pochi passi dal Policlinico. Non è la prima volta che la voce della donna arriva alle orecchie dei vicini. Pochi istanti dopo, l’orrore si materializza. Un uomo trascina l’anziana per le braccia, la porta fuori dal portone. I vestiti di entrambi sono sporchi di sangue: è quello della donna, il volto una maschera rossa, contorta dal dolore e dalla paura. Qualcuno urla, qualcuno corre, altri chiamano il 112. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it