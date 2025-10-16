Nainggolan immortale | Ritiro? Ecco cosa so Finché ci sarà questo… Sono contento di tutto non cambierei niente
Inter News 24 Nainggolan immortale. L’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari avverte sulla data del ritiro. Poi spazio anche al passato. Le parole. Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. Intervistato da Sudinfo, il Ninja ha ribadito la sua voglia di continuare a divertirsi in campo, respingendo ogni voce di un possibile addio al calcio professionistico. SUL FUTURO – «So che quando finalmente smetterò, mi mancherà il calcio. Ho già avuto quella sensazione quando ho dovuto fermarmi per sette mesi. Ma questa non è la mia ultima stagione perché voglio ancora giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com
