Nadia Battocletti la mezzofondista che sfida l’Africa | guarda il trailer della puntata

Inizia la seconda stagione di “Un altro podcast” e si riparte con la puntata live dal Festival dello Sport di Trento in cui vi raccontiamo la storia di Nadia Battocletti. La regina italiana del mezzofondo si è messa in luce con i suoi successi eccezionali e con la sua storia profondamente legata alla passione per la corsa. Fresca di doppia medaglia ai Mondiali di Tokyo, l'azzurra ora lancia la sfida alle fuoriclasse africane. Guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

