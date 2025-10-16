Nadia Battocletti la mezzofondista che sfida l’Africa | guarda il trailer della puntata
Inizia la seconda stagione di “Un altro podcast” e si riparte con la puntata live dal Festival dello Sport di Trento in cui vi raccontiamo la storia di Nadia Battocletti. La regina italiana del mezzofondo si è messa in luce con i suoi successi eccezionali e con la sua storia profondamente legata alla passione per la corsa. Fresca di doppia medaglia ai Mondiali di Tokyo, l'azzurra ora lancia la sfida alle fuoriclasse africane. Guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Beatrice Chebet, campionessa mondiale ed olimpica dei 5000 e dei 10000 metri piani, non nasconde la sua stima per Nadia Battocletti - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Chebet, campionessa mondiale ed olimpica dei 5000 e dei 10000 metri piani, non nasconde la sua stima per Nadia Battocletti #Athletics #Tokyo2025 #Battocletti #Chebet - X Vai su X
Festa italiana a Tokyo con super Nadia Battocletti: ha vinto due medaglie nello stesso Mondiale - Doppia festa Italia a Tokyo: Nadia Battocletti ancora sul podio mondiale;record di medaglie per la Nazionale (7), mai così tante in una competizione iridata. Riporta blitzquotidiano.it
Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica - La mezzofondista trentina Nadia Battocletti ha vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo, in Giappone. Come scrive ilpost.it
Diretta Nadia Battocletti/ Medaglia di bronzo nei 5000 metri! Oro ancora a Chebet (Mondiali atletica 2025) - Diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri Mondiali atletica 2025 streaming video Rai 2: medaglia di bronzo per la trentina, oro Chebet (oggi 20 settembre) DIRETTA NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 METRI ... Lo riporta ilsussidiario.net