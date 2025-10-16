Mutti | filiera più snella per qualità e prezzi giusti

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Forum del Largo Consumo di Roma arriva un messaggio operativo: recuperare efficienza in ogni anello della catena del largo consumo per difendere qualità e convenienza. A intervenire è Francesco Mutti, presidente di Centromarca, con un invito a un confronto concreto tra agricoltura, industria, logistica e distribuzione. Un confronto di filiera per mettere ordine ai . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mutti filiera pi249 snella per qualit224 e prezzi giusti

© Sbircialanotizia.it - Mutti: filiera più snella per qualità e prezzi giusti

Altre letture consigliate

Mutti distribuisce 7 milioni all'intera filiera del pomodoro - Un importo di 7 milioni di euro distribuiti lungo l'intera filiera, "il più alto mai riconosciuto nei 125 anni dell'azienda". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mutti Filiera Pi249 Snella