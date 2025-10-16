Musumeci | per Gaza ospedali da campo e prefabbricati

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane, strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

musumeci per gaza ospedali da campo e prefabbricati

© Imolaoggi.it - Musumeci: per Gaza ospedali da campo e prefabbricati

