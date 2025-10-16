Musumeci | per Gaza ospedali da campo e prefabbricati

La Protezione civile italiana è pronta a fornire risorse umane, strumentali e mezzi in soccorso della popolazione palestinese.

Santo Musumeci. L'unico modo per fermare questo genocidio è non girarsi dall'altra parte. Flash-mob per Gaza. Dei ragazzi del Turrisi Colonna

«Ospedali da campo e casette per le famiglie»: il piano del governo Meloni per l'intervento italiano nella Striscia di Gaza - Alla riunione a Palazzo Chigi ha preso parte anche l'ambasciatore Bruno Archi, che dovrebbe essere nominato inviato speciale della Farnesina in territorio palestinese

Riunione Governo su Gaza, pronti aiuti con Protezione civile - L'Italia è in grado di allestire "in pochi giorni" un ospedale da campo a Gaza e di approntare delle casette prefabbricate modulari per ospitare famiglie.

Via al "piano per Gaza" per la ricostruzione: due ospedali, università e case prefabbricate - Ok di Pd e M5s Nella road map che guarda al futuro di Gaza c'è sia il fronte militare che quello della stabilità