Musica al San Donato riparte la stagione di concerti all' ospedale di Arezzo
Da domenica 19 ottobre, alle ore 17,30 riparte la stagione di concerti “Musica al San Donato” all’ospedale di Arezzo, presso l’Auditorium Pieraccini in via Nenni con ingresso libero. Quattro appuntamenti aperti ai degenti, al personale sanitario e a tutta la cittadinanza. Un’occasione per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La musica a sostegno della Palestina. Dalle 18.30, al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini) artiste ed artiste si alterneranno sul palco per una serata di beneficienza. L'intero ricavato verrà donato a @Médecins Sans Frontières / MSF. Non mancare: dai voce anch - facebook.com Vai su Facebook
Serie d. San Donato riparte dal ds Ghinassi: "Sono onorato» - Con la preziosa vittoria esterna sul campo dell’Orvietana, il San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci compie un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Come scrive lanazione.it
Musica, riparte a Genova il Festival di Barocco - Nella Chiesa di Sant'Anna a Noli si ammireranno le opere pittoriche prima di immergersi nella musica rinascimentale e barocca. Segnala ansa.it