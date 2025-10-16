Musica al San Donato riparte la stagione di concerti all' ospedale di Arezzo

Da domenica 19 ottobre, alle ore 17,30 riparte la stagione di concertiMusica al San Donato” all’ospedale di Arezzo, presso l’Auditorium Pieraccini in via Nenni con ingresso libero. Quattro appuntamenti aperti ai degenti, al personale sanitario e a tutta la cittadinanza. Un’occasione per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

