Musetti esordio ok | regola Hanfmann in due set e risponde a Auger-Aliassime in chiave Finals
L'azzurro vince 7-6 7-5 la sua prima partita all'Atp di Bruxelles e va ai quarti di finale dove troverà Mpetshi-Perricard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Musetti non sbaglia all’esordio a Bruxelles: tornerà in campo domani contro Mpetshi Perricard per i quarti - X Vai su X
LA RIMONTA DI JASMINE Dopo la sconfitta di Musetti temevamo tutti un’altra eliminazione dolorosa Così non è stato: Jasmine ha dimostrato ancora una volta la sua grinta, rimontando il match contro Yuan nel WTA 1000 di Wuhan Esordio con qualch - facebook.com Vai su Facebook
Musetti, esordio ok: regola Hanfmann in due set e risponde a Auger-Aliassime in chiave Finals - 5 la sua prima partita all'Atp di Bruxelles e va ai quarti di finale dove troverà Mpetshi- Si legge su msn.com
Tennis: esordio ok per Musetti a Pechino, sorridono Cobolli e Paolini - Eliminato, ma a Tokyo, Matteo Berrettini, battuto dal norvegese Casper Ruud mentre, sempre da Tokyo arriva la notizia che Carlos Alcaraz ha cancellato l'allenamento, dopo il fastidio accusato nel ... Lo riporta ansa.it
Musetti doma il bombardiere Mpetshi Perricard, ma che fatica. Prosegue la corsa verso le Finals - "Un pianto liberatorio, lì per lì ha fatto male, ma è acqua passata", le parole pronunciate a freddo. Si legge su gazzetta.it