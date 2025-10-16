Musetti esordio ok | regola Hanfmann in due set e risponde a Auger-Aliassime in chiave Finals

L'azzurro vince 7-6 7-5 la sua prima partita all'Atp di Bruxelles e va ai quarti di finale dove troverà Mpetshi-Perricard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

