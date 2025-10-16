Muscarà dai 5 Stelle a capolista di Cirielli | Il Movimento lo ha ucciso Fico

Sarà Marì Muscarà la capolista napoletana di Cirielli Presidente, la lista diretta emanazione del candidato del centro-destra allo scranno più alto della Regione Campania. Muscarà viene da 10 anni in Consiglio regionale nel quale è stata eletta due volte tra le fila del Movimento 5 Stelle. A metà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

