Muore a 21 anni l’operaio Andrea Misson | ‘Una tragedia che richiama alla sicurezza sul lavoro’
Chi era Andrea Misson. Aveva solo 21 anni Andrea Misson, giovane operaio friulano rimasto gravemente ferito il 6 ottobre in un cantiere lungo la Strada Costiera di Trieste. Dopo dieci giorni di agonia, si è spento all’ospedale Cattinara. Lavorava per la ditta Costruzioni Screm di Tolmezzo ed era caduto da circa cinque metri dopo essere stato colpito da un tubo per la colata del cemento, che si era improvvisamente staccato. Cosa è successo nel cantiere. Secondo le prime ricostruzioni, la rottura del tubo avrebbe provocato la caduta e un violento trauma cranico. Sul posto erano intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e Polizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
