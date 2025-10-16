MULTI POP-FE 1.22 | Ora con Manuali per PS3 e Molte Altre Novità

La community dei retro-gamer ha un nuovo motivo per gioire: è stata rilasciata la versione 1.22 di POP-FE, uno strumento essenziale per convertire e installare le vostre immagini disco della PSX su piattaforme moderne. L’headline di questo aggiornamento? Il supporto per la generazione di “Software Manual” per PS3! La Grande Novità: Manuali per PS3. Finalmente, aggiungere i manuali di gioco ai tuoi titoli PS1 su PS3 è diventato semplice. POP-FE 1.22 può ora generare automaticamente i manuali software direttamente all’interno dei pacchetti PKG per PS3. Qualità Garantita per NTSC-U: Tutti i giochi NTSC-U (il mercato nordamericano) dovrebbero disporre di manuali scansionati in alta qualità, pronti per essere integrati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net